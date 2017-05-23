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В Instagram появятся два новых типа Stories, которые будут фильтроваться по локации и хештегам.

Кроме «историй» и прямых трансляций своих подписчиков пользователь Instagram сможет найти Stories, привязанные к определенному городу, достопримечательности или конкретному хештегу. Поиск Stories по локации уже добавлен в новую версию приложения, а фильтрация по хештегам появится в ближайшее время.

На настоящий момент функцией Stories в Instagram пользуются свыше 200 млн человек ежедневно.

Ранее стало известно, что Instagram представил маски для режима Stories.