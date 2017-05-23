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Медики сообщили о числе пострадавших детей в результате взрыва на стадионе в Манчестере, который произошел накануне, передает Sky News.

Отмечается, что из 59 пострадавших 12 человек — дети в возрасте до 16 лет.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

Нападение на стадионе в Манчестере, в результате которого к настоящему времени погибли 22 человека, было совершено одним человеком, пронесшим с собой на арену взрывное устройство.