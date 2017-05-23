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Сегодня утром были проведены обыски в московском "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, обыски связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организацией "Седьмая студия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова не являются делом Кремля, поскольку не связаны с политикой.

"Речь о подозрении в хищении бюджетных средств; нет никакой политики, никакого творчества. Нет повода информировать Кремль", — сказал Песков.

Эти события вызвали бурную реакцию в соцсетях. Свое возмущение и поддержку Серебренникову высказали актеры, режиссеры, общественные деятели. Одним из самых ярких высказываний стал пост режиссера Авдотьи Смирновой в социальной сети Facebook.

Недавно получивший латвийское гражданство танцовщик Михаил Барышников распространил официальное заявление в связи с обысками у Кирилла Серебренникова и в Гоголь-Центре. Оно опубликовано на сайте "Эха Москвы".

Михаил Барышников: Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен https://t.co/PRbaL4pAKx — Алексей Соломин (@avsolomin) 23 мая 2017 г.

"Меня очень неприятно поразило известие о том, что у режиссера Кирилла Серебренникова и в руководимом им «Гоголь-центре» проходят обыски. Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно. Я очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра. Михаил Барышников".

Поддержку руководителю "Гоголь-центра" высказали ведущая Ксения Собчак, журналист Ксения Ларина, журналист и музыкальный критик Михаил Козырев, поэтесса Вера Полозкова, актриса Виктория Толстоганова.

Добавим, деятели культуры поддержали художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебрянникова и коллектив театра.

"Мы надеемся, что следствие будет проходить справедливо", - говорится в заявлении, которое подписали такие актеры, как Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и другие. Его зачитала актриса Чулпан Хаматова у здания "Гоголь-центра". В заявлении также говорится, что коллектив театра не намерен отменять спектакли.

"Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли", - сказала Хаматова.