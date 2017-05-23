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Московский театр "Гоголь-центр" снова открыт после прошедших обысков. Об этом Русской службе Би-би-си сообщила PR-директор театра Ника Груздева.

По ее словам, в "Гоголь-центре" состоятся оба запланированных на сегодня спектакля.

Во вторник утром в театре и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, после которых режиссера отвезли на допрос в Следственный комитет.

По данным СК, обыски связаны с делом о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия".

Груздева рассказала, что обыски продолжались с 11 утра до 17 вечера. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов к настоящему моменту покинули здание театра.

Вечером во вторник у театра продолжалась стихийная акция в поддержку труппы "Гоголь-центра" и Серебренникова.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко тоже был у "Гоголь-центра" и беседовал о происходящем с публичным интеллектуалом Юрием Сапрыкиным.

Тротуар около театра полицейские огородили лентой, чтобы люди не выходили на дорогу.

На акцию пришли десятки известных деятелей культуры, среди которых актеры Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Виктория Толстоганова, журналисты Юрий Сапрыкин и Михил Идов, поэтесса Вера Полозкова, режиссер Федор Бондарчук и многие другие.

Хаматова зачитала журналистам обращение деятелей культуры в поддержку Кирилла Серебренникова.

"Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо - без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова", - говорится в обращении.