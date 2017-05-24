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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего "серьёзного" до максимального "критического", что означает непосредственную угрозу теракта.

Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

"По их оценке, вероятность нападения не просто остается высокой, но следующее нападение может быть неизбежным", - заявила британский премьер.

По словам Мэй, нельзя исключить возможность того, что в стране есть целая группа людей, причастных к теракту в Манчестере.

Премьер также пообещала, что к патрулированию улиц британских городов теперь подключится армия. Дополнительно будут охраняться все ключевые объекты инфраструктуры и туристические достопримечательности по всей стране.

По словам Мэй, она не хочет, чтобы люди паниковали или чувствовали "излишнюю тревожность", однако повышение уровня угрозы до максимального является "пропорциональным и логичным решением".

Уровень террористической угрозы в Британии повышался до максимального лишь дважды: в 2006, когда спецслужбы пытались предотвратить план взрыва трансатлантических рейсов при помощи жидких бомб, и в 2007, в ходе розыска мужчины, пытавшегося взорвать ночной клуб в Лондоне, а затем напавшего на аэропорт Глазго.

Мэр Лондона Садик Хан также выступил с заявлением по следам трагедии в Манчестере.

"Я хочу заверить всех лондонцев и гостей нашего города, что мы делаем все возможное, чтобы защитить наш город. Я призываю вас сохранять спокойствие и сообщать о своих подозрениях в полицию", - говорится в заявлении Хана.

Он также сообщил об усиленных совместных патрулях полиции и военнослужащих, которые появятся на улицах британской столицы уже в среду.

Ранее стало известно, что в совершении взрыва на "Манчестер-арене" подозревается местный житель Салман Абеди, об этом сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" может оказаться самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.