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Правительство Германии выделяет миллиарды как на поддержку мигрантов, приезжающих в страну, так и на ликвидацию причин, толкающих людей на бегство с родины. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на доклад, который сегодня, 24 мая, будет представлен на обсуждение кабинета министров.

Так, земельным и коммунальным властям в прошлом году правительство выделило 9,3 миллиарда евро на расходы, связанные с беженцами.

Из этих денег 5,5 миллиарда пошли на поддержку мигрантов, чьи заявления на предоставление им статуса беженцев находятся еще в стадии рассмотрения. Еще 2 млрд евро предназначены на мероприятия по интеграции, 400 миллионов - на строительство и оборудование общежитий, 350 млн - на поддержку несовершеннолетних беженцев, прибывших на территорию Германии без сопровождения родителей.

Кроме того, федеральное правительство выделило свыше 11 миллиардов евро на мероприятия, которые должны ликвидировать, или, как минимум, сократить причины бегства людей из своих стран, сообщает министерство финансов ФРГ.

Координатор по делам беженцев, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявил в интервью Rheinische Post, что поток мигрантов в Европу постепенно ослабевает. Резко сократился приток беженцев из Турции в Грецию. Не увеличивается число мигрантов, попадающих в Европу по средиземноморскому маршруту из Ливии в Италию.

"Наши мероприятия по улучшению ситуации в Ливии, Мали и Нигере начинают приносить первые плоды", - указал Альтмайер.