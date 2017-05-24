Умер внук Иосифа Сталина (1)
Ушел из жизни внук Иосифа Сталина, режиссер Александр Бурдонский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный академический театр Российской армии.
«Сегодня ночью Александр Васильевич скончался», — уточнили в театре, где работал режиссер.
Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем. Ему было 75 лет.
Церемония прощания состоится 26 мая в Москве, в Центральном академическом театре Российской Армии. Об этом сообщили в Центральном академическом театре Российской армии.
«Прощание состоится 26 мая в 11:00 здесь, в театре», — сказал источник в театре агентству «Москва».
Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Кроме того, Бурдонский — внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.
Фото: скриншот Youtube