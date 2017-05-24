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Ушел из жизни внук Иосифа Сталина, режиссер Александр Бурдонский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный академический театр Российской армии.

«Сегодня ночью Александр Васильевич скончался», — уточнили в театре, где работал режиссер.

Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем. Ему было 75 лет.

Церемония прощания состоится 26 мая в Москве, в Центральном академическом театре Российской Армии. Об этом сообщили в Центральном академическом театре Российской армии.

«Прощание состоится 26 мая в 11:00 здесь, в театре», — сказал источник в театре агентству «Москва».

Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Кроме того, Бурдонский — внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.

Фото: скриншот Youtube