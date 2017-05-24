В мире |

Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого заморского турне провел встречу с папой римским Франциском.

Как сообщают информагентства, аудиенция у понтифика продлилась около получаса и проходила за закрытыми дверями. Перед началом встречи Трамп и папа Франциск пожали друг другу руки перед камерами. Трамп заявил, что встреча с папой является для него "большой честью".

Лидер США и понтифик уже спорили друг с другом - правда, заочно - по проблемам миграции и изменения климата.

Из Италии Трамп отправится в Брюссель на саммит НАТО.

Американский президент начал свое путешествие с двухдневной остановки в Саудовской Аравии. Там он обратился к мусульманским странам с призывом бороться с религиозным радикализмом.

После встречи с понтификом у Трампа запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентильони.

По словам обозревателя Би-би-си Джона Сопела, трудно найти двух настолько диаметрально противоположных друг другу людей, как папа Франциск и Дональд Трамп.

"Один - иезуит, избравший своей миссией помощь бедным и обездоленным, другой - бизнесмен, окруживший себя миллионерами в кабинете министров", - напоминает Сопел.

"И хотя это их первая личная встреча, они уже сталкивались лбами. - продолжает он. - В ходе президентских выборов в США папа, посещая границу США и Мексики говорил, что люди, думающие только о строительстве стен, а не мостов, не могут считаться христианами".

Это первый визит Трампа в Европу с момента избрания президентом.

В Италии предприняты беспрецедентные меры безопасности. Накануне вечером около ста человек провели демонстрацию на одной из площадей Рима под антитрамповскими лозунгами.

После встреч на высшем уровне в Италии Трамп отправится в Брюссель, где также ожидается проведение акций протеста против его политики.

В Италию американский президент прилетел из Израиля, где во время встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом заявил, что "сделает все", чтобы между израильтянами и паслестинцами установился мир.

Трамп также поблагодарил Аббаса за готовность участвовать в борьбе с терроризмом.

Израиль и Палестинская автономия не проводили прямые переговоры уже более трех лет.

Как сказал президент США, самой сложной задачей является именно организация прямых переговоров между израильтянами и палестинцами.