В мире |

Поисковая группа обнаружила тела четырех альпинистов в палатке на горе Эверест. Общее число погибших на Эвересте альпинистов с начала сезона достигло десяти.

Спасатели обнаружили палатку, когда вели поиски тела альпиниста из Словакии, который умер при восхождении в воскресенье.

Все тела погибших были найдены в так называемой "мертвой зоне", где уровень кислорода очень низок.

Как сообщают местные СМИ, в палатке были тела двух иностранных альпинистов и двух проводников-шерп.

Ранее в этом сезоне на Эвересте погибли австралиец Франческо Маркетти, индиец Рави Кумар, а также 85-летний Мин Бахадур Шерчан, который претендовал на титул старейшего человека, достигшего вершины горы.

В конце апреля на Эвересте погиб и известный швейцарский альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище "швейцарская машина".

При этом, по данным агентства Рейтер, с начала сезона вершины Эвереста успешно достигли 382 альпиниста, совершавших восхождение с южной стороны, и 120 альпинистов, шедших с тибетской стороны.

Рекордным по количеству смертей был сезон 2015 года, когда из-за оползней и лавин при восхождении погибли 24 человека.

Всего вершину Эвереста пытались штурмовать более 4 тысяч человек, более 200 из них погибли.