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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире у режиссера Кирилла Серебренникова маленький сверток с гашишем. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 24 мая.

Наркотики были найдены в ходе проведения обыска в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Сверток хранился на кухне режиссера.

Отмечается, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении в отношении Серебренникова уголовного дела. Наркотики были изъяты следователями.

Ранее в среду сообщалось, что в рамках расследования задержаны двое подозреваемых — бывший гендиректор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Следственный комитет России объяснил обыски у Серебренникова расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством. Представители СК предполагают, что бюджетные средства были похищены неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 год. Режиссер в рамках дела проходит свидетелем.

Обыски в квартире Серебренникова прошли во вторник, 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов также провели следственные мероприятия в «Гоголь-центре», где режиссер работает художественным руководителем. Проезжая часть возле здания была оцеплена ОМОНом, сообщала Национальная служба новостей (НСН).

«Седьмая студия» была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.