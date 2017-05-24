В Манчестере проводится спецоперация
Об этом сообщила газета Manchester Evening News.
Сотрудники полицейского спецназа, вооруженные автоматами, окружили и ворвались в жилой многоквартирный дом в центе Манчестера. Официальной информации о целях этой операции пока нет.
US officials raise security profiles at arenas following the Manchester attack https://t.co/fIsviG6cxY pic.twitter.com/1QyjeHJWLr— CNN (@CNN) 24 мая 2017 г.
22 мая в 22:35 по местному времени (в 00:35 лтв во вторник) на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе.
Во вторник полиция задержала одного подозреваемого по этому делу, в среду были задержаны еще трое подозреваемых.