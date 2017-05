В мире |

Британская полиция проводит операцию в центре Манчестера, где в ночь с понедельника на вторник террорист-смертник взорвал бомбу на стадионе "Манчестер-арена".

Об этом сообщила газета Manchester Evening News.

Сотрудники полицейского спецназа, вооруженные автоматами, окружили и ворвались в жилой многоквартирный дом в центе Манчестера. Официальной информации о целях этой операции пока нет.

US officials raise security profiles at arenas following the Manchester attack https://t.co/fIsviG6cxY pic.twitter.com/1QyjeHJWLr