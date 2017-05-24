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Отец Салмана Абеди, подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере, был арестован в столице Ливии Триполи, передает Reuters.

Уточняется, что контртеррористическое подразделение задержало Рамадана Абеди возле его дома в пригороде Триполи в Айн-Заре.

Очевидец сообщил, что вооруженные люди надели на него наручники и увезли.

Ранее полиция Манчестера заявила в своем твиттере, что арестовала пятого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере, при котором погибли 22 человека.

Отмечается, что задержанный мужчина держал при себе некий пакет. Арест был проведен в городе Уиган, который находится в 27 км к западу от Манчестера.

Британский парламент отменил все общественные мероприятия и экскурсии из-за теракта на стадионе в Манчестере.