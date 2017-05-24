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НАТО собирается присоединиться к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Послы НАТО сегодня вечером приняли план действий по борьбе с терроризмом для саммита, включая присоединение НАТО к глобальной коалиции против ИГИЛ", - сказал один из дипломатов.

Как отмечает агентство, решение Альянса предполагает расширение программы полетов над Сирией и Ираком самолетов радиолокационного обнаружения и наведения.

"Это означает, что Awacs [самолеты, оборудованные системой раннего предупреждения и управления] будут не просто осуществлять надзор за воздушным пространством, но и управлять воздушным пространством", - заявил источник, добавив, что авиация НАТО, скорее всего, будет координировать в Сирии и Ираке полеты, не связанные с бомбардировками.

Источники сообщили, что лидеры НАТО официально одобрят это решение на саммите в четверг, 25 мая.

Ежегодная встреча лидеров и представителей членов НАТО запланирована на 25 мая в Брюсселе.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные стран, входящих в Альянс, не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Сирии.

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