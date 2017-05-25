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Президент России Владимир Путин в беседе с художественным руководителем Театра наций Евгением Мироновым на церемонии вручения государственных наград в Кремле охарактеризовал ситуацию, сложившуюся вокруг "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова двумя словами. По свидетельству корреспондента "Коммерсанта" Андрея Колесникова президент сказал следующее: "Да дураки".

Миронов передал президенту письмо в защиту Кирилла Серебренникова.

"Когда церемония закончилась и началось распитие шампанского (ну да, не распитие, а пригубление), Евгений Миронов снова подошел к Владимиру Путину и на этот раз стал говорить с ним жарко и даже громко. — Вы знали? Знали об этом?! — Да,— подтвердил президент.— Вчера узнал. То есть, видимо, как обычно, из СМИ. — Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?! — Да дураки,— неожиданно сказал Владимир Путин", - пишет Андрей Колесников.

Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал журналистам, что направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире Серебренникова.

Письмо директора театра не опубликовано. Его содержание Урин пересказал на встрече с журналистами в четверг.

"Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую", - цитирует Урина агентство Интерфакс.

Во вторник 23 мая в театре "Гоголь-центр" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, после которых режиссера отвезли на допрос в Следственный комитет.

По данным СК, обыски связаны с делом о хищении средств в особо крупном размере (около 200 миллионов рублей), выделенных "Седьмой студии" из федерального бюджета по статье "на развитие и популяризацию искусства".

По делу были задержаны бывшие генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.