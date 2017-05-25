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В суде французского Марселя началось разбирательство по делу о беспрецедентной контрабанде наркотиков. Преступники использовали в качестве транспортных средств океанские лайнеры, а сами маскировались под туристов. Разработанная криминальная схема связала три континента.

Уголовное наказание грозит 34 наркокурьерам, которые в период с начала 2012-го по конец 2013 года использовали лайнеры круизной компании Costa для переправки наркотиков. Злоумышленники поставляли марокканский гашиш в Бразилию, а взамен получали 97-процентный кокаин. Этот наркотик они отправляли на туристических судах в Европу.

По данным следователей, наркоторговцы совершили 13 рейсов под видом туристов. Запрещенные вещества они прятали под одеждой, прикрепляя свертки с наркотиками к своим телам.

"Мы судим международную шайку контрабандистов, которая действовала между тремя континентами и использовала круизные суда. Это нечто новое в криминальной истории", - сказал судья Патрик Ардид.

Большинство подсудимых выполняли роль обычных наркокурьеров. По происхождению они являются выходцами из нижних социальных слоев, проживавшими в окрестностях Ниццы. Предполагается, что приговор обвиняемым будет вынесен в следующем месяце.

Выйти на след преступной группы удалось в рамках расследования убийства, совершенного в 2013 году. Причем французским следователям помогали их испанские коллеги.

В марте 2014 года группа испанских и французских силовиков, работавших под прикрытием, взошла на борт круизного лайнера Costa Fascinosa, следовавшего от берегов Бразилии к итальянской Венеции. Собрав необходимую информацию, следователи приступили к финальной части спецоперации. Когда круизер подошел к Канарским островам, большинство предполагаемых членов группировки наркомафии были арестованы. Также блюстители закона изъяли 25 килограммов кокаина.

Известно также, что помощь в расследовании оказали члены команды лайнеров. Им показалось подозрительным, что молодые туристы плавают на комфортабельных кораблях без своих бабушек и дедушек. Такое поведение выглядело странным с учетом того, что обычно такой вид отдыха привлекает именно людей преклонного возраста, а не молодежь.

Как отмечает французская пресса, в последние годы круизные лайнеры все чаще используются для контрабанды наркотиков и это уже вряд ли можно считать чем-то уникальным. Во многих европейских портах полиция целенаправленно выявляет подозрительных лиц среди пассажиров океанских лайнеров, заходящих в гавани.

У наркомафии даже появился свой "Титаник". 13 января 2012 года у берегов Тосканы затонул лайнер Costa Concordia. Во время кораблекрушения погибли 32 человека. Всего же на борту судна находилось более 4 200 тысячи человек, в том числе 111 российских граждан.

По данным итальянской прессы, на борту Costa Concordia перевозилась крупная партия кокаина, якобы принадлежавшего влиятельной калабрийской мафиозной группировке ндрангета, которая специализируется на торговле наркотиками.