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По информации зарубежных СМИ, нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит штраф в размере €8 млн и тюремный срок до четырех месяцев за неуплату налогов.

Издание Cadena Ser пишет о том, что в период с 2011 по 2013 год португалец уклонялся от уплаты налогов, в результате его казна не досчиталась суммы в 8 млн евро.

Сейчас в налоговой службе обсуждается, являются ли действия нападающего "Реала" налоговым преступлением или административным правонарушением. В том случае, если действия будут квалифицированы как административное нарушение, звездного форварда обяжут выплатить штраф в размере €8 млн, однако в случае, если это будет определено как налоговое преступление, игроку, кроме выплаты штрафа, грозит тюремное заключение сроком до четырёх месяцев — по одному месяцу за каждый фискальный год.

3 декабря прошлого года немецкое издание Spiegel сообщало о том, что Роналду и экс-главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью, возглавляющий сейчас "Манчестер Юнайтед", участвовали в махинациях по сокрытию налогов. Тогда поступала информация о том, что Роналду мог провести через эти фирмы около €75 млн, полученных от дохода с рекламных контрактов, не заплатив тем самым порядка €63,5 млн налогов.

Как уже сообщалось, ранее верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор лидеру каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси.