Таможенные службы в Кувейте задержали голубя, переносившего наркотики в миниатюрном рюкзаке, сообщают местные СМИ.

В общей сложности 178 таблеток были обнаружены в тканевом мешке, привязанном к спине птице.

Голубя поймали возле таможенного поста в Абдали неподалеку от границы с Ираком.

Журналист издания Al-Rai заявил, что наркотики были произведены на основе кетамина - анестетика, который также используется как "клубный" наркотик.

Абдулла Фахми рассказал Би-би-си, что таможенникам было известно об использовании голубей для контрабанды наркотиков, однако им впервые удалось поймать одну из этих птиц.

Голубей используют как альтернативу почте со времен Римской империи, поскольку они способны найти дом с расстояния в сотни километров.

Идея использовать голубей для доставки наркотиков также далеко не нова.

В 2015 году тюремные охранники в Коста-Рике поймали голубя, переносившего кокаин и каннабис.

В 2011 году колумбийские полицейские обнаружили голубя, который не смог пролететь над высокой тюремной стеной, поскольку его рюкзак с кокаином и марихуаной оказался слишком тяжелым.

фото Al-Rai