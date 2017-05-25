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Президент США Дональд Трамп выступил на саммите НАТО в Брюсселе, который посетил впервые после своего избрания.

В своей речи, которую транслировали американские телеканалы, Трамп назвал главные угрозы для альянса, в числе которых в одном ряду упомянл терроризм, миграцию и «угрозу со стороны России».

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США прокомментировал теракт Манчестере, который назвал «варварским нападением на цивилизацию».

«Это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию», — заявил Трамп, назвав террористов «лузерами», которых, по его словам, «необходимо изгнать из общества».

Он отметил также, что нападение в Великобритании «демонстрирует глубину зла, с которым мы сталкиваемся в лице терроризма».

Как ранее сообщило AFP со ссылкой на дипломатические источники, НАТО собирается присоединиться к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство.

В саммите НАТО в Брюсселе принимают участие президент Раймонд Вейонис, глава Минобороны Раймонд Бергманис и посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

Как подчеркнул Вейонис, для Латвии важно единодушие европейских и североамериканских союзников в укреплении обороноспособности, которая должна отвечать вызовам 21-го века. В интересах Латвии также, чтобы на совещании еще раз как очень важный был подтвержден вопрос о расходах на оборону.

Бергманис уверен, что совещание станет сильным примером и подтверждением того, что НАТО строго следует решениям и целям, принятым на Уэльсском и Варшавском саммитах.