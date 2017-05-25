Трамп назвал основные угрозы НАТО: терроризм, миграция и Россия (10)

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В мире | 25 мая 2017 года, 19:11

Президент США Дональд Трамп выступил на саммите НАТО в Брюсселе, который посетил впервые после своего избрания.

В своей речи, которую транслировали американские телеканалы, Трамп назвал главные угрозы для альянса, в числе которых в одном ряду упомянл терроризм, миграцию и «угрозу со стороны России».

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп.

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Кроме того, президент США прокомментировал теракт Манчестере, который назвал «варварским нападением на цивилизацию».

«Это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию», — заявил Трамп, назвав террористов «лузерами», которых, по его словам, «необходимо изгнать из общества».

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Он отметил также, что нападение в Великобритании «демонстрирует глубину зла, с которым мы сталкиваемся в лице терроризма».

Как ранее сообщило AFP со ссылкой на дипломатические источники, НАТО собирается присоединиться к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство.

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В саммите НАТО в Брюсселе принимают участие президент Раймонд Вейонис, глава Минобороны Раймонд Бергманис и посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш. фото

Как подчеркнул Вейонис, для Латвии важно единодушие европейских и североамериканских союзников в укреплении обороноспособности, которая должна отвечать вызовам 21-го века. В интересах Латвии также, чтобы на совещании еще раз как очень важный был подтвержден вопрос о расходах на оборону.

Бергманис уверен, что совещание станет сильным примером и подтверждением того, что НАТО строго следует решениям и целям, принятым на Уэльсском и Варшавском саммитах.

Источник: РИА Новости
Комментарии 10
алекс1 час назад
Если коротко,то Трамп дал понять,что будет ,,доить,,страны Балтии по полной,на что Вейонис с радостью подтвердил, что сдержит обещание,еще данное Обаме и готов служить новому хозяину не менее подобрастно,чем ранее-главное,чтобы шли деньги в семью.Мафиозную.имею ввиду.
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алекс1 час назад
Трамп сам в курсе,что и как,потому что без,, угрозы,,от России как брать 2 %от ВВП за защиту?
Притом обе стороны прекрасно знают,что никто ни на кого нападать не собирается,но бизнес есть бизнес,поэтому вершки-США,а корешки-Латвии,но и с той и с этой стороны богатеют определенные кланы,кто то больше,кто-то меньше,но богатеют же.,а то совсем у нас президент нищий,судя по декларации.Непорядок.
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Калабашка1 час назад
Или трампу сказали, чтобы он так сказал ???
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