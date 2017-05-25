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Полиция приступила к проверке кинокомпании российского режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления. Об этом в четверг, 25 мая, ТАСС сообщил адвокат кинематографиста Константин Добрынин.

Запрос о проверке, отмечает юрист, был направлен в Следственный комитет России депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину», — сказал он.

По словам Добрынина, запрос был переправлен Бастрыкиным в МВД, оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а затем — в УВД Василеостровского района города.

Поклонская ранее обращалась в Генпрокуратуру с доказательствами того, что художественная лента «Матильда», режиссером которой выступил Учитель, оскорбляет чувства верующих. Экспертиза была проведена специалистами, которые, в частности, увидели кощунство в том, что балерина Матильда Кшесинская, ставшая прототипом главной героини картины, «похожа на крысу». До этого депутат дважды просила проверить на экстремизм содержание фильма, который еще не вышел на экраны.

«Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма», — отреагировал режиссер.

Киностудия «Рок», генеральным директором которой является Учитель, была основана в 1991 году. Компания, в частности, занимается производством «Матильды».