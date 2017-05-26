Столтенберг: НАТО подключится к борьбе с "Исламским государством" (3)

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В мире | 26 мая 2017 года, 07:03

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО присоединится к коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

«Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения — прим. «Ленты.ру») будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО», — отметил Столтенберг.

«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях», — уточнил генсек альянса.

Кроме того, Столтенберг объявил о создании ячейки по антитеррористической разведке в разведывательном подразделении альянса, что, по его словам, «улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков».

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
кот1 час назад
Не успели вякнуть а уже подключатель накрылся:не хотят воевать натовцы.Так,самолет разведчик направят.
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Eliza 1 час назад
Немного повторюсь, но в тему - Немецкий журнал «Шпигель» опубликовал репортаж своего собкора из иракского Мосула, где США и покровительствуемые им правительственные войска Ирака делают вид что борются с ТОЗР ИГИЛ. Становится понятно, почему США не торопятся пускать в этот район журналистов: местные жители боятся «освободителей» из подготовленной и контролируемой американцами иракской армии гораздо больше, чем террористов из ТОЗР ИГИЛ. Невероятно, но это так — убийства, пытки, изнасилование и повальное мародерство — именно такую «демократию» принесли горожанам «освободители».
Скандал поднял один из репортеров и фотографов немецкого журнала Der Spiegel, который приехал писать про подвиги борцов с террористами и готовить материал под названием «Герои, а не террористы». Но после того, как пообщался с людьми, а затем побывал на пытках местных жителей, куда его радостно пригласили иракские военные полицейские, изменил название статьи на «Монстры, а не герои», под этим названием материал и вышел в свет. Читать стаью полностью здесь: https://cont.ws/@riakatyusha/624009 - Der Spiegel: НАТОвские «освободители» в Мосуле оказались страшней террористов
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Надя35 минут назад
Нато является источноком игил. Натовкий колхоз заражает все вокуг.
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