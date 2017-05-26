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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО присоединится к коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

«Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения — прим. «Ленты.ру») будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО», — отметил Столтенберг.

SG #Stoltenberg: #NATO will become member of Anti-IS-Coalition, but this will not include combat missions. pic.twitter.com/TCOcTsYGRS — Germany at NATO (@GermanyNATO) May 25, 2017

«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях», — уточнил генсек альянса.

Кроме того, Столтенберг объявил о создании ячейки по антитеррористической разведке в разведывательном подразделении альянса, что, по его словам, «улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков».