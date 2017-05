В мире |

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО присоединится к коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

«Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения — прим. «Ленты.ру») будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО», — отметил Столтенберг.

SG #Stoltenberg: #NATO will become member of Anti-IS-Coalition, but this will not include combat missions. pic.twitter.com/TCOcTsYGRS