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Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди, как предполагается, планировал нападение в течение как минимум года. Об этом пишет газета The Times.

По данным газеты, 22-летний Абеди открыл счет в банке около 12 месяцев назад. Он воспользовался им только для покупки гвоздей и винтов, которые затем использовал при изготовлении взрывного устройства.

Как сообщил источник, для того чтобы избежать подозрений, террорист, по имеющимся данным, совершил по крайней мере две отдельные поездки, в ходе которых купил материалы в магазинах в районе Манчестера.

Отмечается, что поездки им были совершены незадолго до отъезда в Ливию в середине апреля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на британских следователей сообщало, что исполнитель теракта в Манчестере мог сам изготовить бомбу.