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Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вернулся в Гарвардский университет, чтобы произнести речь выпускника и получить почетную степень доктора юриспруденции.

Обладатель пятого в мире состояния, которое оценивается примерно в 62 миллиарда долларов, Цукерберг забросил учебу в Гарварде вскоре после того, как запустил Facebook.

В своем выступлении Цукерберг призвал студентов "не только создавать новые рабочие места, но и создавать новое ощущение цели".

На церемонии вручения дипломов присутствовали родители новоиспеченного выпускника.

Политологи не исключают, что таким образом Цукерберг может готовиться к участию в каких-либо выборах.

В зале присутствовала и жена Цукерберга, Присцилла Чан, встречу с которой в студенческом общежитии Марк назвал лучшим, что случилось с ним в студенческие годы.

Во вторник Цукерберг устроил онлайн-трансляцию в "Фейсбуке" из своей бывшей спальни в общежитии.

"Здесь стоял мой маленький компьютер. И здесь я программировал Facebook," - рассказал Цукерберг.

Соцсеть была создана в 2004 году как социальная сеть для студентов Гарварда. Сегодня аккаунты в "Фейсбуке" имеют почти 2 миллиарда человек.