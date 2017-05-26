Марк Цукерберг получил почетную степень Гарварда
Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вернулся в Гарвардский университет, чтобы произнести речь выпускника и получить почетную степень доктора юриспруденции.
Обладатель пятого в мире состояния, которое оценивается примерно в 62 миллиарда долларов, Цукерберг забросил учебу в Гарварде вскоре после того, как запустил Facebook.
В своем выступлении Цукерберг призвал студентов "не только создавать новые рабочие места, но и создавать новое ощущение цели".
На церемонии вручения дипломов присутствовали родители новоиспеченного выпускника.
Политологи не исключают, что таким образом Цукерберг может готовиться к участию в каких-либо выборах.
В зале присутствовала и жена Цукерберга, Присцилла Чан, встречу с которой в студенческом общежитии Марк назвал лучшим, что случилось с ним в студенческие годы.
Во вторник Цукерберг устроил онлайн-трансляцию в "Фейсбуке" из своей бывшей спальни в общежитии.
"Здесь стоял мой маленький компьютер. И здесь я программировал Facebook," - рассказал Цукерберг.
Соцсеть была создана в 2004 году как социальная сеть для студентов Гарварда. Сегодня аккаунты в "Фейсбуке" имеют почти 2 миллиарда человек.