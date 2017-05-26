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Президент США Дональд Трамп, отодвинув в сторону на саммите альянса в Брюсселе премьера Черногории Душко Марковича, следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран — членов НАТО на их коллективной фотографии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя инцидент. Его слова приводит ТАСС.

Спайсер, сопровождающий Трампа, отказался в деталях комментировать случившееся. «Я не смотрел видео», — отметил он. При этом официальный представитель указал, что схема расстановки лидеров государств — участников альянса НАТО их «семейной фотографии» была утверждена заранее, и Трамп не пытался занять место получше.

В четверг, 25 мая, Трамп в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Затем он поправил пиджак и перекинулся парой фраз с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом альянса.