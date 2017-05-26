Почти две трети американцев считают Россию врагом (5)
Почти две трети американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.
Неприятелем Россию считают 64 процента опрошенных, указывает телеканал. Как отмечается, в 2013 году врагом своей страны Россию видели всего 40 процентов респондентов, в то время как 47 процентов назвали ее другом.
В антирейтинге Россия заняла четвертое место. Американцы также считают неприятелями КНДР (93 процента опрошенных назвали эту страну недружественной), Иран (80 процентов) и Сирию (76 процентов).
73 процента опрошенных указали, что президент США Дональд Трамп видит в России дружественную страну. Еще 20 процентов считают, что он воспринимает РФ как противника.
Своими союзниками американцы назвали Канаду (так считает 96 процентов опрошенных), Великобританию (95 процентов), Францию (92 процентов) и Германию (87 процентов).
Опрос проводился по телефону в общенациональном масштабе с 21 по 23 мая. В нем приняли участие более тысячи зарегистрированных американских избирателей. Статистическая погрешность не превышает трех процентов.
При этом в других странах больший процент жителей Россию врагом не считают-видно не отучились еще думать и читать и редко жрут ,,Биг -маг,,
Очередной вброс порции говна??
Эти же 2/3 даже не знают где Россия, я уже не говорю о ее истории, и уж тем более о том, не говорю, что эти 2/3 не были опрошены!