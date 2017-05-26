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Почти две трети американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Неприятелем Россию считают 64 процента опрошенных, указывает телеканал. Как отмечается, в 2013 году врагом своей страны Россию видели всего 40 процентов респондентов, в то время как 47 процентов назвали ее другом.

В антирейтинге Россия заняла четвертое место. Американцы также считают неприятелями КНДР (93 процента опрошенных назвали эту страну недружественной), Иран (80 процентов) и Сирию (76 процентов).

73 процента опрошенных указали, что президент США Дональд Трамп видит в России дружественную страну. Еще 20 процентов считают, что он воспринимает РФ как противника.

Своими союзниками американцы назвали Канаду (так считает 96 процентов опрошенных), Великобританию (95 процентов), Францию (92 процентов) и Германию (87 процентов).

Опрос проводился по телефону в общенациональном масштабе с 21 по 23 мая. В нем приняли участие более тысячи зарегистрированных американских избирателей. Статистическая погрешность не превышает трех процентов.