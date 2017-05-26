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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект вице-спикера Ирины Яровой об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях. За документ проголосовали 408 депутатов, против не высказался никто. Трансляция заседания ведется на сайте Думы, сообщает Meduza.

Документ был одобрен Думой за два месяца, в ходе обсуждения в него внесли только технические изменения. При этом правительство предлагало скорректировать некоторые формулировки, которые вступают в конфликт с уже существующими статьями Уголовного кодекса.

После одобрения законопроекта в Совете Федерации и подписании президентом в Уголовном кодексе появятся три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

При этом в России уже расследуется как минимум одно уголовное дело о «группах смерти», подозреваемым по которому проходит Филипп Будейкин (Лис). Ему предъявлено обвинение по статье УК о доведении до самоубийства.

Широкое обсуждение «групп смерти» и игры «Синий кит» началось после публикации в 2016 году материалов «Новой газеты», которая утверждала, что от рук суицидальных пабликов погибли более ста подростков. Такие цифры противоречат официальной статистике МВД.

Через какое-то время эти группы, вероятно, мигрировали и в страны Балтии. Латвийская полиция опровергла вероятность появления такой "смертельной игры".