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Осенняя презентация Apple, в рамках которой компания представит юбилейный iPhone 8, может состояться 17 сентября. Об этом сообщает именитый блогер Бенджамин Гескин со ссылкой на информированные источники в отрасли. Продажи смартфона, уверен инсайдер, начнутся через неделю после официального релиза.

Несмотря на то, что информация о дате презентации пока не подтверждена на 100%, она соотносится с прогнозами ведущего аналитика KGI Securuties Минг-Чи Куо. Последний в свое время заявлял, что в этом году обновленная версия фирменного смартфона Apple может несколько задержаться и поступить в продажу только в октябре.

К задержке могут привести проблемы с производством отдельных компонентов предстоящей новинки. В частности, отметил аналитик, Apple испытывает некоторые затруднения в процессе совмещения сканера Touch ID с AMOLED-дисплеем, который должен стать отличительной особенностью будущего iPhone.

Ожидается, что iPhone 8 получит органический дисплей по аналогии с Galaxy S8, а в его основу ляжет процессор A11. Существует информация также, что новый iPhone будет стоить дороже своих предшественников в силу более совершенной начинки. Ориентировочная цена новинки в рознице составит 1000 долларов США.