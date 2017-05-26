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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил над президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом за его привязанность к микроблогу Twitter, без язвительных коротких постов в котором американский лидер не представляет своей жизни, пишет mk.ru.

«Я надеюсь, что он ещё не направил твит на мой счёт», — заявил Юнкер. Таким образом он отреагировал на вопрос о своих впечатлениях после встречи с Трампом.

Ранее после встречи с главой американского государства руководитель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры Евросоюза расходятся во мнении с Трампом и не могут выработать общей позиции относительно России.