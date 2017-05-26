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Министерство иностранных дел Эстонии потребовало от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Delfi.

В эстонском МИД информировали, что вручили российским дипломатам соответствующую ноту. Пресс-секретарь ведомства Сандра Камилова не сообщила, на каких основаниях Таллин требует их высылки. Посольство РФ в Таллине не комментировало это событие.

В апреле 2013-го консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Франек Персидски был объявлен персоной нон грата в России. Как передавало РИА Новости со ссылкой на эстонские СМИ, поводом для такого шага стал инцидент, когда Таллин отказал в визе россиянам, направлявшимся в Эстонию для участия в круглом столе «Балтийский диалог — 2013».

В марте 2004-го Таллин выслал двух сотрудников российского посольства. По информации эстонской газеты Eesti Paevaleht, дипломаты добывали документы, связанные с расширением НАТО и Евросоюза. В ответ МИД России объявил двух сотрудников эстонской дипмиссии в Москве персонами нон грата.