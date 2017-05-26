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Шесть квартир в центре Гамбурга планируют изъять у собственника. После ремонта, оплачиваемого владельцем, квартира будет в принудительном порядке сдана. Таким беспрецедентным способом городские власти пытаются решить проблему нехватки жилья, вызванной миграционным кризисом.

Юридическая основа для невиданных доселе «крайних мер» была заложена заранее: в 2013 году правящая социалистическая коалиция изменила городские законы, позволив властям экспроприировать любую недвижимость, пустующую более четырёх месяцев.

Пойти на этот шаг их заставило исследование, предсказавшее большой дефицит жилых площадей в связи с нарастающим потоком мигрантов.

В 2015 году, городской парламент Гамбурга принял ещё один закон, предусматривающий возможность изъятия офисов, торговых площадей и участков земли у их собственников с целью размещения беженцев. На тот момент в город ежедневно прибывало более 400 новых мигрантов, и все существующие приюты были полны.

Представители левых сил посчитали, что государство имеет право забирать недвижимость насильно у тех, кто не желает предоставлять её добровольно – а протесты их политических противников (члены ХДС называли новые правовые нормы «массивным наступлением на права собственности гамбуржцев») не вызвали поддержки у парламентского большинства.

Однако применение ранее принятых законов на практике мы наблюдаем впервые: по инициативе главы центрального района города, социал-демократа Фалько Дроссмана, 6 квартир в одном из жилых домов будут изъяты у законного владельца и приведены в надлежащий вид – полностью за его счёт.

После этого специально назначенное властями доверенное лицо проследит за тем, чтобы квартиры, стоявшие пустыми с 2012 года, были непременно сданы: только на условиях сдачи квартир подобранным государством жильцам собственник получит свою недвижимость обратно.

Этот случай не будет исключением из правила: Дроссман считает, что «…в таком городе, как Гамбург, мы не можем позволить квартирам пустовать» и планирует и далее использовать такой способ борьбы с «недобросовестными» собственниками, не желающими ремонтировать или сдавать жильё на невыгодных для себя условиях.

Для более эффективного выполнения поставленных целей коалиция социалистов и зелёных даже создала специальный сайт, на котором сознательные горожане могут сообщить об известных им незанятых квартирах: на данный момент там отмечено несколько сотен объектов недвижимости.

Различные СМИ, сообщившие о данном беспрецедентном акте, в основном выступили с нейтрально-положительных позиций: статья в журнале «Mit Vergnügen Hamburg» почти дословно повторяет мнение социал-демократов, подчёркивая неприемлемость того, что во втором по величине городе ФРГ пустует такое количество недвижимости.

Издание «Hamburger Abendblatt» сообщает о том, что новая мера была с радостью принята гамбургским обществом съёмщиков, несмотря на то, что из 700 000 снимаемых в городе квартир пустует лишь около 5000, т.е. меньше одного процента.

Картина представляется далеко не такой радужной, если попытаться выяснить мнение простых немцев по этому вопросу: к примеру, в разделе комментариев к новостной заметке о событии на сайте газеты WELT встречаются почти исключительно негативные высказывания.

В числе наиболее «залайканных» комментариев есть мнение о том, что меры, продвигаемые правительством социалистов – чистой воды популизм, и городская недвижимость находится в кризисе из-за чрезмерного количества государственных регуляций, введённых самой СДГ; другие комментаторы склонны обвинять социалистов в прямом нарушении Конституции, в пренебрежении нормами правового государства, и даже сравнивают ситуацию с положением дел в ГДР до объединения Германии.

Немцы опасаются, что вслед за принудительной сдачей недвижимости беженцам их ожидают новые государственные ограничения – например, на количество квартир в собственности. Как замечает в комментариях к той же заметке некто Пауль К., «… если бы для автомобилей существовало бы такое же государственное регулирование, то мало кто бы мог купить или собрать машину».

Есть и другие примеры непопулярности подобных мер: в 2015 году похожий закон предлагали берлинские социал-демократы. Когда об этом стало известно, оппозиционные правые партии выразили такое возмущение, что проект был достаточно быстро свёрнут.

Удастся ли гамбургским социалистам сохранить поддержку населения, двигаясь таким курсом – покажет время.