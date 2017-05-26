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Президенту Украины Петру Порошенко в ходе визита в Одесскую область показали испытания новейшей украинской ракеты. Видео запуска опубликовано в пятницу, 26 мая, на странице главы государства в Facebook.

На записи видно, как Порошенко наблюдает за стартом ракеты, после чего поздравляет разработчиков, министра обороны Степана Полторака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. «Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — отечественного производства. Это — наш общий успех! Желаю поскорее поставить новую ракету на вооружение украинской армии», — написал Порошенко.

Боевая ракета, испытания которой демонстрирует Киев, представляет собой управляемый вариант ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Украинские разработчики присвоили ей название «Ольха».