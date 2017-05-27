Скончался легенда американской политики Збигнев Бжезинский (9)

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В мире | 27 мая 2017 года, 09:39

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймса Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщила дочь покойного, Мика Бжезински, ее отец скончался в пятницу, 26 мая, в больнице Inova Fairfax Hospital в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в семье польских дипломатов, в 1950-е получил гражданство США, где сделал академическую карьеру.

Бжезинский занимался исследованиями в сфере социологии, политологии, философии. Особое внимание уделял изучению СССР и социалистических стран на предмет противостояния «советской экспансии».

В 1977-1981 годах Бжезинский занимал должность советника по национальной безопасности в администрации Картера. Активно выступал за оказание администрацией США всемерной поддержки афганским моджахедам, которые вели борьбу с просоветским режимом. Позже он выступал за расширение НАТО на восток.

Бжезинский содействовал формированию и работе Трехсторонней комиссии — форума политических и деловых лидеров Северной Америки, Европы и Японии.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 9
Гус Чеков52 минуты назад
Любая смерть это не большая радость, но почему-то сегодня и воздух чище кажется и вода прозрачней.
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3хаха47 минут назад
Ну да, верно, именно что "чувак", не человек.
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Одним30 минут назад
Выродком стало меньше.
Кто на очереди: сорос или маккейн?
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