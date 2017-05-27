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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду добровольно выплатил €6 млн после обвинений в уклонении от налогов. Об этом сообщает Marca.

Ранее Министерство финансов и налоговая служба Испании обвинили португалец в уклонении от уплаты налогов в 2014 году на сумму €15 млн, полученных от продажи имиджевых прав.

Как сообщает издание, Роналду произвел добровольную выплату, чтобы избежать открытия дела и уголовного преследования, которые могли привести к денежному штрафу и тюремному заключению на срок до пяти лет.