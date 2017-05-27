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В Москве руководство центрального округа полиции назначило проверку по факту задержания в мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в российской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД России по Москве Александра Князева.

Сообщалось, что московские правоохранители задержали 9-летнего мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи английского драматурга. Официально в МВД подтвердили факт задержания на улице Воздвиженка мальчика, находившегося без сопровождения родителей.

"Руководством Управления воздушным движением Центрального административного округа Главного управления МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40", — сказал Князев, отметив, что в ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

"Результаты проверки будут доведены до общественности", — добавил он.

Между тем, по информации портала ОВД-Инфо, ребенок гулял с мамой. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а мальчик рядом рассказывал вслух Гамлета.

Отмечается, что внезапно подъехала полиция и без объяснения причин посадила ребенка в машину, забрав его у матери. Позже в отдел полиции подъехали адвокаты, которые жалобы на действия правоохранителей.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил что ребенка попрошайничать, читая стихи, заставляли родители.

"Сотрудники полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей", − говорится в сообщении московского Главного управления МВД.

История задержания ребенка в центре Москвы стала одной из самых обсуждаемых тем русскоязычного Твиттера.

– Не пора ли, друзья мои , нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?

– Ни слова больше… — Bob Farber (@Bobchensk) 27 мая 2017 г.

Хоп, мусорок,

Не шей мне срок:

Сонет Шекспира я по памяти читала. — Плюшевый (@vedmezhe) 26 мая 2017 г.

– Что читаешь? Это пикет?

– Гамлета

– Навального расследование?

– Это Шекспир

– Шекспир из ФБК?

– Из Англии

– Зубы не заговаривай, пройдем — Сергей Д (@sd0107) 26 мая 2017 г.

Маленький мальчик Шекспира читал

И в ОВД на Арбате попал.

Не удалось без скандала и пыли

В полночь ребенка с отцом отпустили. — Old Monk (@oldmonk_by) 27 мая 2017 г.

@StalinGulag Маленький мальчик Шекспира читал,

А рядом наряд полицейский гулял,

Под взгляды прохожих и крики мамаши,

Скрутили гадёныша органы наши! — Анатолий DUST (@DUST42714489) 26 мая 2017 г.

Фото: скриншот соцсети