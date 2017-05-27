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Московская полиция извинилась перед отцом 9-летнего ребенка, задержанного накануне вечером на Воздвиженке за чтение вслух "Гамлета", сообщила адвокат Татьяна Соломина.

Адвокат заявила, что по действиям задержавших ребенка полицейских будет проведена служебная проверка. Со стороны МВД РФ официальных комментариев по поводу задержания мальчика не поступало.

"Ребенок дома. Отцу принесены извинения заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО", - написала Татьяна Соломина в "Твиттере".

По ее словам, действия сотрудников полиции будут проверены, а протокол за неподобающее исполнение родительских обязанностей, составленный на отца мальчика, аннулирован.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя ситуацию у себя в "Фейсбуке", пообещала "обязательно во всем разобраться".

"Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок... Разберемся во всем обязательно", - написала детскиий омбудсмен.

Накануне московская полиция задержала на Воздвиженке ребенка, читавшего вслух стихи. Несмотря на то, что рядом была его мачеха, ребенка, по сообщениям очевидцев, увезли в ОВД без нее.

Позже отец мальчика Илья Скавронски рассказал "Медиазоне", что его супруга и сын гуляли в районе Арбата, и на улице Воздвиженка мальчик начал декламировать прохожим фрагменты из "Гамлета" Уильяма Шекспира. В это время жена Скавронски, которая приходится ребенку мачехой, была в 20-25 метрах от него.

"Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать - она подошла, пыталась воспрепятствовать этому", - сообщил Скавронски.

Он отметил, что при задержании полицейские вели себя грубо и ругались матом. Его супруга Кристина пыталась помешать задержанию, в результате у нее оказалась порвана одежда и разбит планшет.

Видео с задержанием мальчика, снятое оппозиционной активисткой Ириной Яценко, разошлось в соцсетях. В ОВД приехали адвокаты и председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Мальчика вместе с отцом и мачехой, по информации портала ovdinfo.org, отпустили из ОВД уже после полуночи.

Дежурный пресс-службы МВД рассказал РБК, что полицейские посчитали, что мальчик потерялся, так как находился на улице без сопровождающих. Якобы он не смог сказать полицейским, где его родители.

"Мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел, потому что он находился в центре Москвы один. Маму вызвали в полицию для разбирательства", - пояснил дежурный.

Фото: скриншот соцсети