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Как выяснила "Экспресс-газета", в течение многих лет авторы популярного на отечественном телевидении капитал-шоу "Поле чудес" занимаются обманом зрителей.

В своей публикации журналисты ссылаются на слова участников программы, заявивших, что редакторы сами покупают подарки для Леонида Якубовича, чтобы игроки дарили их перед камерами.

К примеру, об этом рассказал участник программы Михаил Майер.

По его словам, подарки для Якубовича ему купили редакторы. Они же заставили его соврать о малой родине и нарядили цыганом.

"Там меня нарядили цыганом, надели красную рубаху, поскольку я собирался спеть песню "Гитара" Успенской. За кулисами велели: "Говори, что ты приехал из Иркутска, вот твоя клюква, вот грибы". Мне неловко стало, подарки вроде как не мои. Ну ладно... Вышел, покрутил барабан, отгадал две буквы. Мне DVD-плейер дали и турнули оттуда. А Чуна - городок, в котором я 10 лет жил, - после этой передачи меня освистала. За то, что я сказал в эфире, что я из Иркутска", - рассказал журналистам Михаил Майер.

Житель Ярославля Иван Коптев высказал предположение о том, что все съедобные презенты на "Поле чудес" являются подставными, ведь в противном случае "борщ тети Зины" испортился бы в пути.

"Одаривание Якубовича как обязательную, уже приевшуюся всем церемонию редакторы программы обсуждали с каждым участником отдельно. Я-то собирался подарить картину художника-самоучки Василия Бахарева из города Данилов, что в Ярославской области, и мешок сухарей - у меня рядом с домом две исправительные колонии. Но творческая группа "Поле чудес" всучила мне еще тюремную фуфайку", - сказал он.

В свою очередь, Инна Каменева, участвовавшая в "Поле чудес" в феврале, рассказала, что редакторы сразу же поинтересовались у нее, приедет ли она с подарками. При этом ее представили, как жительницу Череповца, хотя она из Москвы.

"У меня сразу спросили: "Вы с подарками придете?". Я сказала, что да. Сразу наметила пирогов напечь и торт сделать. Но редактор сказала, что мне не хватает водки. Поэтому мне ее купили, чтобы я вручила все эти гостинцы в студии", - сказала женщина.

По информации издания, все участники "Поля чудес" заполняют специальную анкету, в которой указывают, какие подарки они собираются подарить. В случае отсутствия таковых, презенты покупают редакторы.

Однако некоторые участники защищают съемочную группу, ведь участников шоу бесплатно селят в гостинице, а Леонид Якубович беседует с каждым из них перед съемками.

"Зато каждому игроку предоставляется бесплатное проживание в гостинице. Леонид Аркадьевич с каждым из нас беседовал перед съемками минут пять в гримерке. А насчет презентов… Редакторы сразу сказали, что их должно быть много. Перед началом участники заполняют анкету, где есть графа: "Какие у вас будут подарки?" У нашей тройки все гостинцы были настоящие. Но я вскользь услышала, как редакторы говорили одному из участников, что если ему нечего подарить, то они могут что-нибудь подобрать, - рассказала Татьяна Изюмова из Костромской области.

Фото: скриншот Youtube