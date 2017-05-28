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Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон из своей первой зарубежной поездки на посту главы государства, передает The Hill.

В Белом доме заявили, что данная поездка продемонстрировала, кто является союзником США, назвав ее беспрецедентной.

«Люди не понимали, на какой путь встала Америка, они не понимали, кто друзья Америки, а кто ее враги», — сказал высокопоставленный чиновник в Белом доме.

В рамках своего турне Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию, Италию и Ватикан.

Ранее президент США Дональд Трамп в рамках своего общения c военнослужащими на базе ВМС США в Италии упомянул имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо в неформальном стиле, передает The Hill.

Говоря о припаркованном неподалеку от базы частном вертолете, Трамп предположил, что он может принадлежать «премьер-министру [Японии] Абэ» или «Джастину из Канады», подразумевая Трюдо.

«Великие люди. Мы завели много хороших друзей на этой неделе, говорю вам, много хороших людей. Они хорошие люди», — сказал Трамп.