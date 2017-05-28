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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche назвал свое рукопожатие с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе «момент истины», знаменующим отказ от уступок.

«Наше с ним рукопожатие, это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины. Нужно было показать, что мы не сделаем мелких, даже символических, уступок», — сказал Макрон.

При этом французский лидер подчеркнул, что Дональд Трамп, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин «исходят из логики силы», в то время как он выступает за двусторонний диалог.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обменялись первыми рукопожатиями на встрече стран — членов НАТО в Брюсселе.