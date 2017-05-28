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Пассажирский лайнер, летевший из Москвы на турецкий курорт Бодрум, экстренно сел в Краснодаре из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Один из пассажиров рейса Москва — Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями», — сказал источник.

Бортпроводникам не удалось успокоить мужчину, поэтому командир принял решение прервать полет. Самолет совершил посадку в краснодарском аэропорту Пашковский, где зачинщик драки был снят с рейса и передан краснодарским полицейским.

Затем лайнер продолжил полет в направлении турецкого курорта. Название авиакомпании источник не привел.

22 мая этого года в России впервые возбудили уголовное дело в отношении авиадебошира, который во время полета из Тель-Авива в Москву угрожал безопасности лайнера и людей. Дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд подмосковного города Химки вынес решение о заключении хулигана под стражу. Ему может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В середине марта Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта. Ранее правонарушения на борту самолетов чаще всего квалифицировались по статье 11.17 Кодекса об Административных правонарушениях. Максимальное наказание по ней предусматривало штраф в пять тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В редких случаях хулиганов судили по статьям уголовного кодекса. Например, в феврале 2014 года суд признал Сергея Кабалова, который в январе 2013 года избил бортпроводника самолета авиакомпании MetroJet («Когалымавиа»), виновным в попытке угона самолета и приговорил к трем с половиной годам тюрьмы. Позже приговор был смягчен до одного года и восьми месяцев. Кабалов вышел на свободу в ноябре 2014 года.