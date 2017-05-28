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Персонаж мультсериала «Симпсоны» Гомер Симпсон введен в Зал славы бейсбола. Об этом сообщает Bleacher Report.

Решение было принято по случаю 25-летия выхода в эфир эпизода Homer at the Bat, где бейсбольная команда с участием Симпсона выигрывает матч. В серии появляются персонажи игроков Главной лиги бейсбола (MLB) Роджера Клеменса и Кена Гриффи-младшего.

В Зале славы открылся специальный стенд, посвященный «Симпсонам». На церемонии присутствовала ростовая кукла Гомера, прошедшая через все процедуры, положенные новичкам Зала славы.

Бейсбольный зал славы был учрежден в 1939 году. С тех пор в него включили 317 игроков, большинство которых в разное время выступало в MLB.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Он идет на протяжении 28 сезонов и продлен до 30-го. Создатели поднимают в сериале остросоциальные вопросы, в эпизодах регулярно появляются персонажи реальных спортсменов, политиков и других известных людей.