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Украинская певица Джамала заявила, что охранники «Евровидения» прокараулили выбежавшего на сцену хулигана, который оголил ягодицы. По мнению артистки, в инциденте виноват не столько хулиган, сколько организаторы конкурса и «сотня охранников», которые дали ему возможность провести на сцене полминуты.

«Что делала охрана, которой было очень много, что она делала в этот момент? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить и прочее. Я делала своё дело, а они — нет», — пожаловалась певица, передает «Лайф».

При этом она считает, что возмутителя спокойствия наказывать не стоит. «Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали, и вы должны отвечать за это», — сказала Джамала. — «Я все увидела. Седюк испугался больше, потому что мне просто все равно. Я пела свою песню, доносила ее смысл».

Напомним, во время выступления Джамалы на «Евровидении»-2017 в Киеве один из зрителей выбежал на сцену и снял трусы. Позднее выяснилось, что это был украинец, который зарабатывает сомнительную славу скандальными поступками во время различных официальных мероприятий.