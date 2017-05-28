КНДР провела испытания новой системы ПВО страны
В мире | 28 мая 2017 года, 17:01
Ранее информагентства сообщили, что в КНДР прошли испытания новой системы ПВО страны.
Испытания прошли утром 28 мая. Новые ракеты направлены на перехват беспилотников или ракет противника.
На записи видно, что на испытаниях присутствовал и лидер страны Ким Чен Ын. В видео также показан и момент попадания ракет в цели.
Лидер Северной Кореи остался доволен проведенными испытаниями и приказал начать массовое производство нового вида вооружений.
Источник: Газета.ru