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Центральное телевидение Северной Кореи опубликовало видео испытаний новых ракет «земля — воздух» в рамках системы противовоздушной обороны страны. Запись разместила японская телекомпания NHK.

Ранее информагентства сообщили, что в КНДР прошли испытания новой системы ПВО страны.

Испытания прошли утром 28 мая. Новые ракеты направлены на перехват беспилотников или ракет противника.

На записи видно, что на испытаниях присутствовал и лидер страны Ким Чен Ын. В видео также показан и момент попадания ракет в цели.

Лидер Северной Кореи остался доволен проведенными испытаниями и приказал начать массовое производство нового вида вооружений.