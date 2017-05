В мире |

В штате Миссисипи в США при стрельбе погибли не менее восьми человек. Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, нападавший задержан.

По имеющейся информации, стрельба произошла в трёх домах в округе Линкольн. Среди убитых заместитель местного шерифа.

В настоящий момент полиция выясняет детали инцидента и мотивы стрелка.

UPDATE: Suspect gunman killed 8 people including a deputy sheriff at 3 different locations before he was apprehended, motive unclear. pic.twitter.com/rTU6mP3Y4t