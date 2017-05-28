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Министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью телеканалу CBS News заявил, что НАТО не является угрозой для России, и Москва «об этом знает».

«В настоящее время будущее России должно быть связано с Европой. Почему они видят в НАТО угрозу, мне непонятно. Ясно, что НАТО не является угрозой», — сказал он.

По его словам, в настоящее время Россия «выбирает путь стратегического соперника».

Также Мэттис заявил, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической».

По его словам, конфликт в КНДР, «вероятно, был бы наихудшим видом борьбы в жизни большинства человечества».

Мэттис заявил, что Северная Корея представляет угрозу для окружающих ее стран, включая Японию, Китай и Россию.

«Но суть в том, что это будет катастрофическая война, если она превратится в битву, если мы не сможем разрешить эту ситуацию дипломатическими средствами», — сказал он.

Ранее было опубликовано видео испытаний новой системы ПВО Северной Кореи.