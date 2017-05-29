Вандалы во Франции повредили могилу генерала де Голля
Полиция Франции разыскивает двух человек, повредивших могилу бывшего лидера страны Шарля де Голля.
По словам представителей полиции, один из подозреваемых встал на могилу и сбросил на землю стоявший на ней полуметровый крест, в результате сломав его.
Инцидент произошел в субботу, в день памяти Сопротивления нацистской оккупации.
Каждый год могилу де Голля посещают тысячи человек.
Де Голль возглавил движение Сопротивления во время Второй мировой войны, основал Пятую республику в 1950-е годы и оставался президентом до 1969 года.
Он скончался в 1970 году и похоронен в деревне Коломбе-ле-Дёз-Эглиз в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции.
Могила де Голля находится под постоянным видеонаблюдением. По словам полиции, мужчина примерно 30 лет взобрался на могилу и пинал ногами крест до тех пор, пока тот не упал на землю.
После этого он покинул кладбище и сел в машину, за рулем которой находился другой мужчина, которого сейчас тоже ищет полиция. Крест будет восстановлен к концу недели.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Twitter назвал инцидент "преступлением против Франции".
Бывший президент Николя Саркози сказал, что вандалы "оскорбили Францию и ее ценности".