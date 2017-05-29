В мире |

Полиция Франции разыскивает двух человек, повредивших могилу бывшего лидера страны Шарля де Голля.

По словам представителей полиции, один из подозреваемых встал на могилу и сбросил на землю стоявший на ней полуметровый крест, в результате сломав его.

Инцидент произошел в субботу, в день памяти Сопротивления нацистской оккупации.

Каждый год могилу де Голля посещают тысячи человек.

Де Голль возглавил движение Сопротивления во время Второй мировой войны, основал Пятую республику в 1950-е годы и оставался президентом до 1969 года.

Он скончался в 1970 году и похоронен в деревне Коломбе-ле-Дёз-Эглиз в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции.

Могила де Голля находится под постоянным видеонаблюдением. По словам полиции, мужчина примерно 30 лет взобрался на могилу и пинал ногами крест до тех пор, пока тот не упал на землю.

После этого он покинул кладбище и сел в машину, за рулем которой находился другой мужчина, которого сейчас тоже ищет полиция. Крест будет восстановлен к концу недели.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Twitter назвал инцидент "преступлением против Франции".

Бывший президент Николя Саркози сказал, что вандалы "оскорбили Францию и ее ценности".