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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Путин дал три месяца кабинету министров на подготовку плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

фото: Mixnews.lv