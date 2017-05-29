В России объявили Десятилетие детства (+ОПРОС) (3)
В мире | 29 мая 2017 года, 12:22
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства», — говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Путин дал три месяца кабинету министров на подготовку плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
фото: Mixnews.lv
Источник: Газета.ru
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