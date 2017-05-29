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В Москве состоялся Открытый Форум "Социально-экономические основы международных отношений: вызовы и пути развития", организованный Фондом развития современной дипломатии.

В Форуме приняли участие эксперты в области международной экономики и гуманитарного сотрудничества, представители российских и иностранных организаций бизнеса, представители органов государственной, региональной власти и депутатского корпуса разных стран, а также представители дипломатических миссий. Форум посетили делегаты из более 20 стран.

Одной из основных тем для обсуждения стал вопрос, связанный с глобальными вызовами современности. А также возможные пути решения этих глобальных вызовов за счет международного сотрудничества, основанного на социальных, культурных, научных, образовательных и экономических отношениях.

"Наступило время, когда просто необходимо говорить о глобальных вызовах в ключе международного сотрудничества, - отметил президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян. - Выстраивание практичного диалога, нахождение эффективных путей взаимодействия с иностранными партнерами является не только важным фактором для развития сотрудничества между странами и бизнес-сообществами, но и важным аспектом, способствующим развитию социальных основ международного сообщества".

По мнению экспертов форума, найти ключи к решению глобальных задач можно только отбросив разногласия, прежде всего политического характера.

"Решение основных задач общемировых вызовов должно происходить только за счет международного диалога, - подчеркнул председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной думы, заслуженный юрист, адвокат Владимир Плигин. - У России для этого есть и возможности, и желание".

Также участники форума говорили о роли бизнеса в налаживании международного диалога.

"Нельзя недооценивать вклад бизнес-сообщества в развитие международных отношений, - отметил начальник управления по делам СНГ Сергей Маленко. - Бизнес заинтересован в этой работе. Однако такие политические преграды, как например, санкции существенно мешают международной кооперации".

Об этой же проблеме говорили практически все представители различных российских и зарубежных компаний.

"Мы готовы сотрудничать с нашими российскими партнерами, однако санкции все блокируют, - подтвердил генеральный директор компании Sor Libchavy S R.O. Милослав Соушек. - От этого страдает экономика, особенно экспортноориентированная. И я могу сказать, что такая ситуация происходит сейчас во многих европейских странах".

Уже сейчас экономическое сообщество стремится объединиться для того, чтобы более эффективно решать необходимые задачи. Одной из таких площадок для сотрудничества стал "Еврзийский экономический союз". Его участники имеют хорошие инвестиционные возможности. А в ближайшем будущем может появиться "Большое Евразийское партнерство", для решения более глобальных задач.

"В глобальном мире одной из форм сотрудничества является региональное партнерство, например, такое как "Евразийский экономический союз", - отметил доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов. - Подобные площадки позволяют улучшить макроэкономические показатели стран-участниц".

Участники форума особенно отмечали, что добиться решения глобальных вызовов возможно только совместными усилиями, отбросив политические и прочие разногласия.

"Да, мы разные, порой очень разные, но, несмотря на разобщенность, мы должны стараться находить все возможные точки соприкосновения для сотрудничества, - уверен руководитель адвокатского бюро "Сурен А. Исраелян" Сурен Исраелян, - потому что глобальные изменения касаются каждого из нас".