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29 мая 2017 года на Москву обрушился сильный ураган: ветер, скорость которого достигала 22 м/с, ломал деревья и сносил крыши.

По последним данным, жертвами поваленных деревьев и срывающихся с домов элементов крыш стали уже 11 человек. Как сообщили медики, пострадали более 100 человек. Ранее стало известно, что в разных районах Подмосковья деревья упали на пассажирский автобус и на детей. Также в Москве дерево придавило девушку.

Жительница Москвы, очевидец непогоды Юлия Лодыгина рассказала радио Baltkom о пережитом от непогоды.

"Я лично тоже наблюдала, как срывалась обшивка домов, упала в метре от бегущего человека. Мы были в припаркованной машине, по пути из аэропорта встречали племянника из школы, машину раскачивало так, что мы решили пристегнуться на случай, если машину перевернет. 2 часа назад в районе Сити особенно завертело — геометрия пространства позволяет. Мимо панорамных окон пролетали куски картона, забора, пленки, строительный кран угрожающе водит стрелой из стороны в сторону и качает кабиной. На Шаболовке летала обшивка крыш, выбила несколько окон", - рассказала радио Baltkom житель Москвы, очевидец Юлия Лодыгина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 40 пострадавших в результате урагана в столице. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 29 мая.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.

Метеобюро Москвы сообщает, что ураган может продлиться до вечера, сопровождаясь выпадением трети месячной нормы осадков и порывами ветра до 16 метров в секунду.

Тем временем люди соцсетях активно делятся фото и видео непогоды, бушующей в Москве.

Радиостанция "Говорит Москва" в свою очередь сообщила о мужчине, погибшем на Кировоградской улице, неподалеку от станции метро "Пражская". Там, как сообщается, ураган перевернул остановку общественного транспорта, которая задавила стоявшего рядом мужчину.

В соцсетях сообщают о первом погибшем при урагане. Информация не подтверждена официально

Перевернуло остановку на Кировоградской улице pic.twitter.com/dKQtUPhXA0 — #говоритмосква (@govoritmsk) 29 мая 2017 г.

СМИ сообщают о многочисленных перекрытиях дорог из-за упавших деревьев. Так, ограничено движение "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Внуково". Сообщается о затруднениях в работе Филевской линии метро, на открытом участке которого также на пути свалилось дерево. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что поезда задерживаются на Рижском, Горьковском, Белорусском, Ярославском и Киевском направлениях.

Журналисты правительственного пула сообщили о блокировании выезда из резиденции премьер-министра в Горках.

Ураган в Москве. Район Аэропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5 — Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) 29 мая 2017 г.

Фото Максим Шандаров специально для Mixnews.lv

Фото Максим Шандаров специально для Mixnews.lv

Фото Максим Шандаров специально для Mixnews.lv

Фото Ирины Перепелици специально для Mixnews.lv

Фото Ирины Перепелици специально для Mixnews.lv

Фото Ирины Перепелици специально для Mixnews.lv

Фото Ирины Перепелици специально для Mixnews.lv