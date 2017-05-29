В Москве бушует "смертельный ураган": есть погибшие и раненые (7)

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В мире | 29 мая 2017 года, 16:41

29 мая 2017 года на Москву обрушился сильный ураган: ветер, скорость которого достигает 22 м/с, ломает деревья и сносит крыши.

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По последним данным, жертвами поваленных деревьев и срывающихся с домов элементов крыш стали уже 11 человек. Как сообщили медики, пострадали порядка 70 человек. Ранее стало известно, что в разных районах Подмосковья деревья упали на пассажирский автобус и на детей. Также в Москве дерево придавило девушку.

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Жительница Москвы, очевидец непогоды Юлия Лодыгина рассказала радио Baltkom о пережитом от непогоды.

"Я лично тоже наблюдала, как срывалась обшивка домов, упала в метре от бегущего человека. Мы были в припаркованной машине, по пути из аэропорта встречали племянника из школы, машину раскачивало так, что мы решили пристегнуться на случай, если машину перевернет. 2 часа назад: в районе Сити особенно завертело — геометрия пространства позволяет. Мимо панорамных окон пролетали куски картона, забора, пленки, строительный кран угрожающе водит стрелой из стороны в сторону и качает кабиной. На шаболовке летала обшивка крыш, выбила несколтко окон", - рассказала радио Baltkom житель Москвы, очевидец Юлия Лодыгина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 40 пострадавших в результате урагана в столице. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 29 мая.

Метеобюро Москвы сообщает, что ураган может продлиться до вечера, сопровождаясь выпадением трети месячной нормы осадков и порывами ветра до 16 метров в секунду.

Тем временем люди соцсетях активно делятся фото и видео непогоды, бушующей в Москве.

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Радиостанция "Говорит Москва" в свою очередь сообщила о мужчине, погибшем на Кировоградской улице, неподалеку от станции метро "Пражская". Там, как сообщается, ураган перевернул остановку общественного транспорта, которая задавила стоявшего рядом мужчину.

СМИ сообщают о многочисленных перекрытиях дорог из-за упавших деревьев. Так, ограничено движение "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Внуково". Сообщается о затруднениях в работе Филевской линии метро, на открытом участке которого также на пути свалилось дерево. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что поезда задерживаются на Рижском, Горьковском, Белорусском, Ярославском и Киевском направлениях.

Журналисты правительственного пула сообщили о блокировании выезда из резиденции премьер-министра в Горках.

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фото: социальные сети

Источник: L!FE.ru
Комментарии 7
Лана Зайцева2 часа назад
Нас обошло! Все в порядке!!!
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Irina Artemjeva2 часа назад
Как Вы там???
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Irina Artemjeva2 часа назад
Александр Салов привет!!!
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