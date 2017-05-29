Молдавия объявила персонами нон грата пять российских дипломатов
В мире | 29 мая 2017 года, 18:13
Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин
Власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых дипломатов посольства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.
Имена дипломатов не называются.
Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил о получении соответствующего документа.
«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии заявили о высылке из страны двух российских дипломатов.
Источник: Газета.ru