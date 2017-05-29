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Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин

Власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых дипломатов посольства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Имена дипломатов не называются.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил о получении соответствующего документа.

«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии заявили о высылке из страны двух российских дипломатов.