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Почти 150 человек доставили в больницы Москвы из-за урагана в понедельник, в настоящее время на лечении остаются 108 человек, в том числе более 20 детей, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Вчера во второй половине дня и вечера одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остаются 108 человек, из них 22 ребенка", - сообщил Хрипун.

По его словам, у большинства пострадавших состояние удовлетворительное или средней тяжести, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. В середине дня в понедельник на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и металлические конструкции.

По последним данным, погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Большинство из них придавили деревья. Всего в Москве упало более тысячи деревьев.

Большинство жителей Москвы не получили смс-оповещений о надвигающемся урагане.

Ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет.

Подобное бедствие в столице случилось в июне 1998 года, тогда погибли девять человек. А в 1904 году в результате смерча в Москве скончались более 100 человек.

Напомним, как писал Mixnews, вчера, 29 мая 2017 года на Москву обрушился сильный ураган: ветер, скорость которого достигала 22 м/с, ломал деревья и сносил крыши.